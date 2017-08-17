 Derbide sıkı güvenlik – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Derbide sıkı güvenlik

    Derbide sıkı güvenlik
    Trabzonspor maçı için alınan güvenlik tedbirleri açıklandı. Pazar günü Ülker Stadı'nda 1150'si polis, 950'si özel olmak üzere toplam 2 bin 100 güvenlik görevlisi görev alacak. Ayrıca stadın içinde ve dışında 15'i polis kamerası olmak üzere 200 kamera görüntü kaydı yapacak. Emniyet tedbirleri saat 17.00'den itibaren uygulanmaya başlayacak. Stat kapıları ise taraftarlar için saat 19.00'da açılacak.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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