''Değerlerimi yıkmam''

Kocaman, Volkan'ı kesip kesmeyeceği sorusuna yanıt verdi. “Ben değer yaratmaya inanan bir insanım. İnsanları harcamadan ziyade kazanma daha ağır basıyor bende. Trabzon maçını da düşenerek karar vereceğim. Gruplara kalmak istiyoruz.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Vardar karşısında kağıt üstünde gözüken güç farklarını kullanarak gruplara kalmak istediklerini söyledi. Kocaman, Üsküp'te düzenlediği basın toplantısında, "İki takım da kıyasıya mücadele edecek. Rakibin iki Kopenhag maçını da izledik. Driplingle boşluk bulduğunda rakip kaleye çok çabuk gitmeye çalışan bir takım. O maçlara hazırlayan hocaları olmayacak. Bir günde alışkanlıklar değişmezden hareketle eski takıma göre çıkacağız ama saha içinde değişkenlikler gözlemlersek çözüm üreteceğiz" ifadelerini kullandı.



UYUM SIKINTISI VAR

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, Göztepe maçında hatalı gol yiyen Volkan Demirel'in kalede olup olmayacağı sorusuna ise, "Ben değer yaratmaya inanan bir insanım. Anlık problemlerle değerleri yıkan bir tavrım olmadı. İnsanları harcamadan ziyade kazanma daha ağır basıyor bendi. Sadece bir hatalı gol yedi diye, boş kaleye atamadı diye değil Göztepe, Vardar ve Trabzonspor maçlarını da düşünerek karar vereceğim" yanıtını verdi. Kocaman, takıma güçlü transferlerin yapıldığını, adaptasyon sürecinin ardından sorunların aşılacağını da vurguladı.



SOLDADO'YU MECBUREN ALDIM

Kocaman, Soldado'nun durumu ve sahaya süreceği kadroyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: "Normal şartlarda Soldado'yu Trabzonspor maçında kadroya almayı planlıyordum. Ama Van Persie'nin antrenmanda sakatlanması biraz daha erken almamıza neden oldu. Birkaç pozisyonla ilgili kafamda sorular var. Onları da yarın şekillendireceğiz. Diğer taraftan ön tarafta fazla seçeneğimiz yok zaten. Van Persie'yi milli takıma alındığı için tebrik ediyorum" derken, yeni transferleri Elif Elmas'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu da dile getirdi.



ALPER: AVANTAJLI SKOR ARAYACAĞIZ

Basın toplantısına katılan Alper Potuk, "Vardar ciddi bir rakip. Saygı duyuyoruz Ancak biz de kendimize güveniyoruz. İyi hazırlandık. İkinci maç için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. İnşallah hocamızın istediklerini de yapıp, avantajlı bir skor alarak İstanbul'a döneriz. Yeni transferler hep gelecek. Rekabetten çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.