 Arfa’dan servete ret – Fotomaç – 17 Ağustos 2017
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    17 Ağustos 2017, Perşembe
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    Arfa’dan servete ret

    Arfa’dan servete ret
    Fenerbahçe'nin ilgilendiği 'nın Çin'den gelen 10 milyon euro'luk net maaş içeren teklifi de geri çevirdiği belirtildi. L'Equipe, Fransız yıldızın PSG'de kalmak istediğini vurgularken, teknik direktör Emery'nin planları arasında yer almayan oyuncuya PSG'nin hala kulüp aradığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde de sportif direktör Henrique'nin 30 yaşındaki Ben Arfa'ya 'Türkiye'ye git' baskısı yaptığı yazılmıştı.
    1. 17 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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