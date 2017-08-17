Arfa’dan servete ret
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Hatem Ben Arfa'nın Çin'den gelen 10 milyon euro'luk net maaş içeren teklifi de geri çevirdiği belirtildi. L'Equipe, Fransız yıldızın PSG'de kalmak istediğini vurgularken, teknik direktör Emery'nin planları arasında yer almayan oyuncuya PSG'nin hala kulüp aradığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde de sportif direktör Henrique'nin 30 yaşındaki Ben Arfa'ya 'Türkiye'ye git' baskısı yaptığı yazılmıştı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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