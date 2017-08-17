Advocaat’tan Robin’e davet
Robin van Persie, Hollanda Milli Takımı'na davet edildi. Advocaat, Persie ile birlikte Türkiye'den Beşiktaşlı Lens ve Babel, Başakşehir'den Elia'yı da Bulgaristan ve Fransa ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosuna davet etti. Van Persie en son 2015'te milli takımda yer almıştı.
- 17 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:07
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