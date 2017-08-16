 ‘Zafere inanıyoruz’ – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ‘Zafere inanıyoruz’

    ‘Zafere inanıyoruz’
    Berabere biten Göztepe karşılaşmasında Alper'in attığı golün asistini yapan , Vardar maçında zafere inandıklarını kaydetti. Tecrübeli sol bek, "Rakibi hafife almıyoruz. Kendimize güvenimiz var. Deplasmandan güzel bir sonuçla dönüp burada turu geçeceğiz" dedi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Zafere inanıyoruz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.