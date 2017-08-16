Vardar fena karıştı
Yenilgiler üst üste geldi, hocası istifa etti, taraftarı isyanda, başkanı kulübü satma kararı aldı.
HAKARETE DAYANAMADI
Öte yandan taraftarlar, Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarını 35 ile 50 euro olarak belirleyen Vardar yönetimini topa tutuyor. Ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyen kulübün Rus milyarder sahibi Sergei Samsonenko, Vardar'ı devretme kararı aldı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:02
-
''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
-
Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
-
Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
Vardar fena karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.