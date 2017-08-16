 Vardar fena karıştı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    fena karıştı

    Vardar fena karıştı

    Yenilgiler üst üste geldi, hocası istifa etti, taraftarı isyanda, başkanı kulübü satma kararı aldı.

    Rakip dün şok bir haberle sarsıldı. Makedon ekibinin teknik direktörü Goce Sedloski istifa ettiğini açıkladı. Son maçlarda alınan kötü sonuçların ardından görevini bıraktığını açıklayan Sedloski, "Kulüpteki herkesin iyiliği için görevimi bırakmaya karar verdim. Kopenhag ile yaptığımız ve kaybettiğimiz ikinci maçtan sonra ligdeki ilk maçı da kaybettik ve bu beni çok yıprattı" dedi. Vardar'ın başında yarın kimin sahada olacağı netlik kazanmadı.

    HAKARETE DAYANAMADI
    Öte yandan taraftarlar, Fenerbahçe maçı için bilet fiyatlarını 35 ile 50 euro olarak belirleyen Vardar yönetimini topa tutuyor. Ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyen kulübün Rus milyarder sahibi Sergei Samsonenko, Vardar'ı devretme kararı aldı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:02
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