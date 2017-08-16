''Sistem ona göre olmalı''

Persie için Ruud Gullit'ten açıklama geldi.

Hollanda Milli Takımı'nda Dick Advocaat'ın yardımcısı olarak görev yapan Gullit, "Dick, onun ceza sahası içinde çok akılı olduğunu, hala çok iyi olduğunu söyledi. Ama dışında sıkıntıları var. Onu ceza sahasında içinde tutacak bir oyun oynanırsa istenen sayıda gol atabilir" ifadelerini kullandı.