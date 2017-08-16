 Salih gidiyor, Aatif kalıyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Salih gidiyor, Aatif kalıyor

    Salih gidiyor, Aatif kalıyor
    Şans bulmakta zorlanan Salih Uçan için Aykut Kocaman kararını verdi. Sarı-lacivertli hoca, uygun bir teklif gelmesi durumunda orta saha oyuncusunun gidişine onay verdi. Gönderileceği konuşulan Aatif konusunda ise karar değişti. Usta hocanın, Faslı futbolcunun takımda kalmasını istediği bildirildi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:03
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