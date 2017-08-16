Salih gidiyor, Aatif kalıyor

Şans bulmakta zorlanan Salih Uçan için Aykut Kocaman kararını verdi. Sarı-lacivertli hoca, uygun bir teklif gelmesi durumunda orta saha oyuncusunun gidişine onay verdi. Gönderileceği konuşulan Aatif konusunda ise karar değişti. Usta hocanın, Faslı futbolcunun takımda kalmasını istediği bildirildi.