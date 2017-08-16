RvP yüzünden reddetmiş!

Galatasaray'ın yeni transferi Gomis ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fransız forvetin sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Fenerbahçe'ye de önerildiği ancak Aykut Kocaman'ın "Elimde zaten Persie gibi bir forvet var" diyerek bu ismi veto ettiği ileri sürüldü.