 RvP yüzünden reddetmiş! – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    RvP yüzünden reddetmiş!

    RvP yüzünden reddetmiş!
    Galatasaray'ın yeni transferi Gomis ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Fransız forvetin sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce Fenerbahçe'ye de önerildiği ancak Aykut Kocaman'ın "Elimde zaten Persie gibi bir forvet var" diyerek bu ismi veto ettiği ileri sürüldü.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:18
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