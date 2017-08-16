 Ozan ve RvP çıldırttı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Ozan ve RvP çıldırttı

    Ozan ve RvP çıldırttı

    F.Bahçe resmi twitter hesabı Vardar ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde futbolcuların yaptığı antrenman görüntülerini paylaştı.

    Futbolcular hırslı bir şekilde antrenmanda yer alırken ve 'nin isteksiz tavrı taraftarların tepkisini çekti. Videoda Fenerbahçeli diğer futbolcular seri adım atarken Ozan ve Van Persie'nin parkuru düz koşuyla geçmesi büyük eleştiri topladı.


    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:36
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