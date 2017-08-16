 M’Bengue iddiası – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    M’Bengue iddiası

    M’Bengue iddiası
    Sol bek takviyesi yapacak olan Fenerbahçe için bir iddia da Fransa'dan geldi. But dergisi, M'Bengue'nin Türkiye'den teklif aldığını, sarı-lacivertli takıma gelebileceğini yazdı. Haberde St.Etienne'de forma giyen Senegalli futbolcunun, kulübünde transfer olmak istediği için kadro dışı kaldığını duyuruldu.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:55
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