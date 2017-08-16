M’Bengue iddiası

Sol bek takviyesi yapacak olan Fenerbahçe için bir iddia da Fransa'dan geldi. But dergisi, M'Bengue'nin Türkiye'den teklif aldığını, sarı-lacivertli takıma gelebileceğini yazdı. Haberde St.Etienne'de forma giyen Senegalli futbolcunun, kulübünde transfer olmak istediği için kadro dışı kaldığını duyuruldu.