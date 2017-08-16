 Maçın hakemi Banti – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Maçın hakemi Banti

    Maçın hakemi Banti
    Kanarya'nın Vardar sınavını yönetecek hakem açıklandı. Mücadeleyi İtalya'dan Luca Banti yönetecek. Banti'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ile Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Marco Guida.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maçın hakemi Banti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.