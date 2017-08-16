Maçın hakemi Banti

Kanarya'nın Vardar sınavını yönetecek hakem açıklandı. Mücadeleyi İtalya'dan Luca Banti yönetecek. Banti'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ile Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Marco Guida.