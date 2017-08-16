Kocaman değişim
Kameni, Göztepe maçında yediği golle büyük tepki çeken kaptandan eldivenleri alacak. Hazır olan Soldado ise ileride tek adam olacak. Taktik denemelerde sürekli kanatları kullanan Kocaman, Soldado’yu Dirar, Valbuena, İsmail ve Isla dörtlüsüyle besleyecek.
Bu isimlerin yerine ise yeni transferler Kameni ve Soldado sahnede olacak. Dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışan İspanyol forvetin hazır olduğunu düşünen Kocaman, Göztepe karşılaşmasında oynatmaya çalıştığı sistemi de Soldado üzerine kuracak.
Taktik idmanlarda Valbuena, Dirar, İsmail ve Isla'ya sürekli içeriye top kesmelerini söyleyen usta hoca, Soldado'nun bitiriciliğinden bu şekilde faydalanmak istiyor. Aykut hoca, duran toplarda da sürekli denemeler yaptırırken; Josef de Souza ve Skrtel gibi isimleri gizli golcü olarak kullanacak.
SOLDADO HAZIR KITA
Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. 3 ayrı bölüm halinde toplam 2 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdiler. Antrenman çift kale maçla noktalandı. Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Soldado, hazır bir görüntü sergilerken, Fernandao ve Mehmet Ekici ise, özel programlar uyguladı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:17
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
Kocaman değişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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