 Kocaman değişim – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ağustos 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kocaman değişim

    Kocaman değişim

    Kameni, Göztepe maçında yediği golle büyük tepki çeken kaptandan eldivenleri alacak. Hazır olan Soldado ise ileride tek adam olacak. Taktik denemelerde sürekli kanatları kullanan Kocaman, Soldado’yu Dirar, Valbuena, İsmail ve Isla dörtlüsüyle besleyecek.

    'de yarın oynanacak Vardar Skopje karşılaşması öncesi oyun sistemini denemeye koyulan teknik direktör Aykut Kocaman, kafasındaki kadroyu da büyük ölçüde şekillendirdi. Usta çalıştırıcı, ligin ilk hafta maçında hatalı bir gol yiyerek büyük tepki çeken kaptan Volkan Demirel ve Van Persie'yi kulübeye alacak.

    Bu isimlerin yerine ise yeni transferler Kameni ve Soldado sahnede olacak. Dünkü idmanın tamamında takımla birlikte çalışan İspanyol forvetin hazır olduğunu düşünen Kocaman, Göztepe karşılaşmasında oynatmaya çalıştığı sistemi de Soldado üzerine kuracak.

    Taktik idmanlarda Valbuena, Dirar, İsmail ve Isla'ya sürekli içeriye top kesmelerini söyleyen usta hoca, Soldado'nun bitiriciliğinden bu şekilde faydalanmak istiyor. Aykut hoca, duran toplarda da sürekli denemeler yaptırırken; Josef de Souza ve Skrtel gibi isimleri gizli golcü olarak kullanacak.

    SOLDADO HAZIR KITA
    Sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. 3 ayrı bölüm halinde toplam 2 saat sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, sonrasında 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdiler. Antrenman çift kale maçla noktalandı. Antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışan Soldado, hazır bir görüntü sergilerken, Fernandao ve Mehmet Ekici ise, özel programlar uyguladı.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman değişim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.