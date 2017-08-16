Kanarya bugün gidiyor

F.Bahçe'nin Vardar programı belli oldu.

Sarı-lacivertliler bugün sabah saat 12.00'de Sabiha Gökçen'den kalkacak olan özel uçakla Makedonya'ya hareket edecek. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve 1 futbolcu saat 18.30'da karşılaşmanın oynanacağı II. Filip Arena Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantısının ardından Fenerbahçe saat 19.00'da maçın son antrenmanını yapacak.