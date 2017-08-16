 Kanarya bugün gidiyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Kanarya bugün gidiyor

    Kanarya bugün gidiyor

    F.Bahçe'nin Vardar programı belli oldu.

    Sarı-lacivertliler bugün sabah saat 12.00'de Sabiha Gökçen'den kalkacak olan özel uçakla Makedonya'ya hareket edecek. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve 1 futbolcu saat 18.30'da karşılaşmanın oynanacağı II. Filip Arena Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantısının ardından Fenerbahçe saat 19.00'da maçın son antrenmanını yapacak.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:02
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