İşte F.Bahçe'nin Makedonya kafilesi

12.00'de Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan özel uçakla giden sarı-lacivertli takım Üsküp'e ulaşınca aprona yanaşacak otobüs ile alandan çıkıp konaklayacağı otele geçecek.



Fenerbahçe'nin Vardar maçı kadrosunda yeni transfer olan ve ismi UEFA'ya yazdırılamayan Guiliano'nın yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Mehmet Ekici ve gribal enfeksiyona yakalanan Salih Uçan yer almadı. Listede bulunmayan Wiel ve Fernandao da doğal olarak kadroda yok.



Giuliano, Zenit ile UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynadığı için kural gereği Fenerbahçe'nin Vardar ile oynayacağı iki maçta da forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalması halinde sıradaki maçlarda oynayabilecek.

Volkan Demirel ve Van Persie yedek mi ?

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın; Vardar karşısında Persie'nin yerine Soldado; Volkan'ın yerine Kameni'yi ilk 11'e alması bekleniyor. Ancak deneyimli hoca, takımla tek antrenman yapan Soldado'yu ikinci yarıda oynatıp yine Persie ya da genç isim Ahmethan ile oyuna başlayabilir.



Kalede ise Volkan ile Kameni'nin bu sezon sık sık yer değiytirmesi bekleniyor. Kocaman, kim formda ise o isme kaleyi teslim ederek her iki usta kaleciyi sıcak tutacak. Göztepe maçında hatalı gol yiyen Volkan'ın yerine Kameni'nin Vardar'a karşı oynaması bekleniyor.

Üsküp(e gidten kadroda şu isimler yer alıyor:



Kaleciler: Carlos Kameni, Volkan Demirel, Erten Ersu.



Savunma: Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel.



Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe.



Forvet: Robin van Persie, Roberto Soldado, Ahmethan Köse