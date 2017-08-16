İşte F.Bahçe'nin Makedonya kafilesi
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın saat 21:00'de Makedonya'nın Vardar takımına konuk olacak olan Fenerbahçe Üsküp'e uçtu.
12.00'de Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan özel uçakla giden sarı-lacivertli takım Üsküp'e ulaşınca aprona yanaşacak otobüs ile alandan çıkıp konaklayacağı otele geçecek.
Fenerbahçe'nin Vardar maçı kadrosunda yeni transfer olan ve ismi UEFA'ya yazdırılamayan Guiliano'nın yanı sıra sakatlıktan yeni çıkan Mehmet Ekici ve gribal enfeksiyona yakalanan Salih Uçan yer almadı. Listede bulunmayan Wiel ve Fernandao da doğal olarak kadroda yok.
Giuliano, Zenit ile UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde oynadığı için kural gereği Fenerbahçe'nin Vardar ile oynayacağı iki maçta da forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalması halinde sıradaki maçlarda oynayabilecek.
Volkan Demirel ve Van Persie yedek mi ?
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın; Vardar karşısında Persie'nin yerine Soldado; Volkan'ın yerine Kameni'yi ilk 11'e alması bekleniyor. Ancak deneyimli hoca, takımla tek antrenman yapan Soldado'yu ikinci yarıda oynatıp yine Persie ya da genç isim Ahmethan ile oyuna başlayabilir.
Kalede ise Volkan ile Kameni'nin bu sezon sık sık yer değiytirmesi bekleniyor. Kocaman, kim formda ise o isme kaleyi teslim ederek her iki usta kaleciyi sıcak tutacak. Göztepe maçında hatalı gol yiyen Volkan'ın yerine Kameni'nin Vardar'a karşı oynaması bekleniyor.
Üsküp(e gidten kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Carlos Kameni, Volkan Demirel, Erten Ersu.
Savunma: Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel.
Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe.
Forvet: Robin van Persie, Roberto Soldado, Ahmethan Köse
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:58
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RvP yüzünden reddetmiş!
Toplam 19
Yorum
sezgin İnşallah rvp umduğun kadar olur aykut paşa yoksa vay haline taraftar seni seviyor ama bir yere kadar
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Elmas'ın F.Bahçe rüyası nasıl gerçekleşti?
Toplam 6
Yorum
fb bu çocugu da oynatmayıp bitirmezler insallah.aykut adam gibi çıkartıp süper ligde avrupada oynatması lazım.öle 5 10 dk değil adam gibi
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Nani geliyor Nani
Toplam 32
Yorum
fb adı kadar ftblculu o kadar süper değil yaşland.acil sol kanatta ucacak,defansa bir berlin duvarı,forvettede ucanı kacanı gol atan adam lazım
İşte F.Bahçe'nin Makedonya kafilesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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