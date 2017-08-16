 Guiliano bereketi – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Guiliano bereketi

    Guiliano bereketi
    Fener'in yenisi transferi yetiştiği kulüp Parana'nın da ellerini ovuşturmasına neden oldu… Şimdiye kadar yaptığı transferler sayesinde 5.5 milyon Brezilya realini eski takımına kazandıran sambacı F.Bahçe'ye transferi sonrasında Parana'nın kasasına bu kez de 650 bin real daha koyduracak.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:30
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