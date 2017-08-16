Guilherme: Evet teklif aldım

Soldado'nun transferi için Madrid'e çıkarma yapan Mahmut Uslu ve Hasan Çetinkaya'nın Atletico Madrid'in serbest bıraktığı Guilherme Siqueira ile görüştüğü iddia edilmişti. ESPN'ye konuşan 31 yaşındaki sol bek, "Şu anda kulüplerle görüşme halindeyim ancak somut bir adım atılmış değil. İngiltere ve Türkiye'den kulüplerle görüştüm. 31 Ağustos'a kadar imza atabilirim" dedi.