Gomez bitti bitiyor
Kanarya, Paraguaylı savunmacı için artık gün sayıyor. Kiralama için Milan’ı ikna eden sarı-lacivertliler imzayı bu hafta içinde attırabilir.
AVRUPA TURUNDA BİTİRECEK
İtalyan medyasında da 1.85'lik stoper ile ilgilenen en ciddi kulübün F.Bahçe olduğu ve imzaların yakın zamanda atılacağı vurgusu yapıldı. Nani transferi için İspanya'ya gidecek olan sarı-lacivertli yöneticilerin sonrasında Milano'ya geçerek Gomez'le birlikte dönme ihtimalinin güçlü olduğu kulislerde konuşuluyor.
KJAER'İ ARATMAZ
Gomez, geçen sezon istatistiklerinde takımdan ayrılan Kjaer'e fark attı. Pasta Gomez % 87, Kjaer % 75 ortalama yakalarken, Paraguaylı oyuncu top kapmada da Kjaer'e oranla yüzde 61'e 58 daha başarılı oldu.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:28
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''Onun gibi bir futbolcuyu kim istemez''
Toplam 5
Yorum
gs ardakatkı sağlar ama maliyetli olur, stopere vida ve sol beke asamoha transferleri daha yerinde olur.
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Vida yerini buluyor
Toplam 17
Yorum
lakerda vidayla demirörenin ne alakası var yazdğını iyi oku dürbün
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Trabzonspor, Yanal ile yine iyi başladı
Toplam 7
Yorum
Ahmet Can Beşiktaş karşısındaki konyayla Trabzon karşısındaki konyayı izledinmi. Beşiktaş maçında kapanan haddini bilen konya tabzonu ezdi geçti.
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