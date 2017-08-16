Gomez bitti bitiyor

Kanarya, Paraguaylı savunmacı için artık gün sayıyor. Kiralama için Milan’ı ikna eden sarı-lacivertliler imzayı bu hafta içinde attırabilir.

F.Bahçe bir süredir görüştüğü Milan'ın Paraguaylı stoperi Gustavo Gomez'e kavuşmak için artık günleri sayıyor. 24 yaşındaki savunmacı ile el sıkışan sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu. Gelen haberlere göre pazarlıklar sonucunda Milan yönetiminin ikna olduğu ve satın alma opsiyonunu 5 milyon euro olarak belirlediği oyuncuyu F.Bahçe'ye kiralacağı bildirildi.



AVRUPA TURUNDA BİTİRECEK

İtalyan medyasında da 1.85'lik stoper ile ilgilenen en ciddi kulübün F.Bahçe olduğu ve imzaların yakın zamanda atılacağı vurgusu yapıldı. Nani transferi için İspanya'ya gidecek olan sarı-lacivertli yöneticilerin sonrasında Milano'ya geçerek Gomez'le birlikte dönme ihtimalinin güçlü olduğu kulislerde konuşuluyor.



KJAER'İ ARATMAZ

Gomez, geçen sezon istatistiklerinde takımdan ayrılan Kjaer'e fark attı. Pasta Gomez % 87, Kjaer % 75 ortalama yakalarken, Paraguaylı oyuncu top kapmada da Kjaer'e oranla yüzde 61'e 58 daha başarılı oldu.