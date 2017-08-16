Giuliano bereketi
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:22
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Kocaman değişim
Toplam 13
Yorum
KOCAMAN UMUT SAYIN KOCAMAN ÜZÜLMENİZİ İSTEMEYİZ. AMA NOUSTATER,İSMAİL VE ÖN LİBERO DA TEKRAR VERİMSİZ İKİLİ OYNATIRSANIZ SİZ DE BİZ DE ÜZÜLÜRÜZ.
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Kocaman değişim
Toplam 13
Yorum
zizou macta yuzu cok kotuydu..
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Kocaman değişim
Toplam 13
Yorum
umut ozan , topal, souza, h.ali, rvp,topal gibi kazmalar rotasyonda oldugu surece istediğin kadroyu yap sonuc husran olur...
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