 Fenerbahçe’ye 5’i 1 yerde – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’ye 5’i 1 yerde

    Fenerbahçe’ye 5’i 1 yerde

    F.Bahçe, 2. Lig Beyaz Grup ekibi 'un altyapısından gelecek vadeden 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

    Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, "2002 doğumlu futbolcularımızdan Gülhan Üreyen ve Yusuf Saruhan, 2001 doğumlu futbolcularımızdan Taha Bozkurt, Emir Miray Köksal ve Temel Çakmak 'ye transfer oldu. Temel Çakmak yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında yeni takımına katılacak" dedi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:56
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