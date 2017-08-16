Fenerbahçe TV eski haber müdürüne tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, 10 isimle birlikte tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:39
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G.Saray Feghouli'nin sakatlığını duyurdu
Toplam 2
Yorum
afatsum bize ancak böyle çürükleri gelir zaten normal bişey
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Divan Kurulu'nda hararetli tartışma
Toplam 17
Yorum
sivasli yusuf konusan arkadaslardan sunu anladim.baskan öfkelensin biraksin,bizde su rivadan gelecek olan paradan tirtikliyalim,vallahi tek hedef budur
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Galatasaraylı yöneticiler gelecek yanıtı bekliyor
Toplam 9
Yorum
eko arda dediğn adam barcelonada oynuyo fatih hoca uefa kupası kldırmış bi teknik adam sen ne konuşuyon futbol cahili
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