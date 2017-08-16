 Fenerbahçe TV eski haber müdürüne tutuklama talebi – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe TV eski haber müdürüne tutuklama talebi

    Fenerbahçe TV eski haber müdürüne tutuklama talebi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, 10 isimle birlikte tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    Yasir Kayar, 2004 yılında CNN Türk'den FBTV'ye transfer olmuştu.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:42
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