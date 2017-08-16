Fenerbahçe TV eski haber müdürüne tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, 10 isimle birlikte tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:42
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Seleznyov sürprizi
Toplam 6
Yorum
cskn SEVGİLİ HOCAM .. ÖNLEMİNİ AL TAKVİYE ŞART İŞİMİZ KOLAY DEĞİL
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Kocaman değişim
Toplam 26
Yorum
FB Valbuena için, nasıl iyi ki transfer edilmiş diyorsanız, soldado için de onu diyeceksiniz, çünkü; o da yeni bir sayfa açmak için geldi
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Transferde sponsor taktiği!
Toplam 9
Yorum
Dogruyorumcu kardes sen ya futboldan anlamiyosun ya da direk baska takimlisin bu ne ya biktim artik bunlardan ben fenere de yorum yapiyorum ama ayni gs ye yapar gibi
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