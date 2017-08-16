Fenerbahçe, Nani için teklif yaptı

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki eski futbolcusu Luis Nani için Valencia'nın kapısını çaldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 3 kulvarda yarışacak bir takım için alternatifli bir kadro istemesi üzerine düğmeye basan yönetim, İspanyol ekibine Nani'yi kiralamak için teklif götürdü ancak Nani'yi bonservisiyle satmak isteyen Valencia'nin kiralama teklifine yanıtı olumsuz olabilir.

Marca, kiralık teklifinin geri çevrilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken bunun nedeninin Nani'nin yüksek maliyeti ve Valencia'nın forvet transferi için kaynak yaratmak istemesi olduğunu yazdı.



