Fenerbahçe, Nani için teklif yaptı
F.Bahçe yönetimi, Soldado transferi sırasında “Dönerim” yanıtı aldığı Luis Nani için Valencia’ya kiralama teklifi yaptı.
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki eski futbolcusu Luis Nani için Valencia'nın kapısını çaldı.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 3 kulvarda yarışacak bir takım için alternatifli bir kadro istemesi üzerine düğmeye basan yönetim, İspanyol ekibine Nani'yi kiralamak için teklif götürdü ancak Nani'yi bonservisiyle satmak isteyen Valencia'nin kiralama teklifine yanıtı olumsuz olabilir.
Marca, kiralık teklifinin geri çevrilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken bunun nedeninin Nani'nin yüksek maliyeti ve Valencia'nın forvet transferi için kaynak yaratmak istemesi olduğunu yazdı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:39
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G.Saray Feghouli'nin sakatlığını duyurdu
Toplam 2
Yorum
afatsum bize ancak böyle çürükleri gelir zaten normal bişey
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Toplam 17
Yorum
sivasli yusuf konusan arkadaslardan sunu anladim.baskan öfkelensin biraksin,bizde su rivadan gelecek olan paradan tirtikliyalim,vallahi tek hedef budur
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Galatasaraylı yöneticiler gelecek yanıtı bekliyor
Toplam 9
Yorum
eko arda dediğn adam barcelonada oynuyo fatih hoca uefa kupası kldırmış bi teknik adam sen ne konuşuyon futbol cahili
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