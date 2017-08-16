 Fenerbahçe, Nani için teklif yaptı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe, Nani için teklif yaptı

    Fenerbahçe, Nani için teklif yaptı

    F.Bahçe yönetimi, Soldado transferi sırasında “Dönerim” yanıtı aldığı için Valencia’ya kiralama teklifi yaptı.

    İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'nın haberine göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki eski futbolcusu için Valencia'nın kapısını çaldı.

    Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 3 kulvarda yarışacak bir takım için alternatifli bir kadro istemesi üzerine düğmeye basan yönetim, İspanyol ekibine Nani'yi kiralamak için teklif götürdü ancak Nani'yi bonservisiyle satmak isteyen Valencia'nin kiralama teklifine yanıtı olumsuz olabilir.

    Marca, kiralık teklifinin geri çevrilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken bunun nedeninin Nani'nin yüksek maliyeti ve Valencia'nın forvet transferi için kaynak yaratmak istemesi olduğunu yazdı.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:39
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