FB TV'nin eski müdürü FETÖ'den tutuklandı
Fenerbahçe TV eski haber müdürü Yasir Kaya, FETÖ soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:07
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
FB TV'nin eski müdürü FETÖ'den tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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