Elmas'ın F.Bahçe rüyası nasıl gerçekleşti?

Avrupa'dan dev kulüplerin istediği Elif Elmas 'ın Fenerbahçe'ye transferi onun için çok önemli yere sahip olan, babasının pastanesinde gerçekleşti. Habertürk'te yer alan özel haberde çocukluğu boyunca burada babasına yardım eden Elif Elmas , Kanarya ile transfer görüşmelerini de aynı mekanda gerçekleştirdi. Dahası Sarı-Lacivertli kulübü seçmesinde önemli rol oynayan Pero Antic de görüşmeler esnasında babasının pastanesine gelerek oyuncuya Fenerbahçe'nin onun için ne kadar doğru bir tercih olacağını anlattı. Akrabaları Elif'in Fenerbahçe'ye transferinden büyük heyecan duyan amca ve kuzen, "Elif çok iyi bir çocuk. Soğukkanlı ve profesyonel. Her zaman büyük hedefleri vardı" dediler.

Elif Elmas'ın Fenerbahçe macerasını başlatan transfer görüşmelerinin yapıldığı pastane. (Üstte)

'AZİZ YILDIRIM VE PERO ANTİC'İN ETKİSİ BÜYÜK OLDU''

Cüneyt Elmas ve kuzen Mümin Elmas, "12 yaşından beri her yıl 1 ay Hollanda'ya Heerenveen altyapısına gidip çalışmalar yapıyordu. Kısmeti Fenerbahçe'deymiş. Fenerbahçe'ye gittiği için biz çok mutluyuz. Önceden de Başakşehir, Galatasaray gibi takımlar onu istiyordu. Avrupa'dan çok takım istiyordu ama onun için en iyisi Fenerbahçe idi. Başkan Aziz Yıldırım ve Pero Antic'in büyük etkisi oldu. Antic bu pastaneye geldi ve onunla konuştu. Eee tabii transfer olduktan sonra herkes buraya gelip soruyor. Herkes gelip bizden forma istiyor. Fenerbahçe forması istiyorlar" ifadelerini kullandılar.

"BİR ELMAS ALDILAR"

Elif Elmas'ı 16 yaşına basar basmaz Rabotniçki'de, daha sonra 17 yaşında İspanya'ya karşı Makedon Milli Takımı'nda oynatan Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski genç oyuncuyu anlattı. Angelovski, "Elif Elmas ile ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe bir elmas aldı. Çünkü o gerçekten harika bir oyuncu. Onu en iyi ben tanıyorum. Ayrıca Aykut Kocaman ile çalışacağı için çok mutluyum. Onun genç oyuncularla çalışmayı seven, onlara oynama imkanı veren bir teknik adam olduğunu biliyorum. Bence Elif için Fenerbahçe en iyi seçeneklerden birisi. Orada gelişecektir ve Fenerbahçe'yle birlikte büyüyecektir" dedi.



'MAHMUT USLU ÇOK TECRÜBELİ BİRİSİ'

"Öncelikle Fenerbahçe'yi Elif'i aldıkları için tebrik etmek istiyorum. Çünkü Elif'i çok sayıda Avrupa kulübünün istediğini biliyorum. Çok önemli bir iş başardılar. Fenerbahçe'nin bu transfer için yetkilendirdiği kişinin de çok önemli etkisi oldu bu transferin gerçekleşmesinde. Yönetici (Mahmut Uslu) futbolda çok fazla tecrübesi olan bir isim ve onunla Elif'in 50 milyon Euro'luk seviyede bir oyuncu olduğu konusunda aynı fikirdeyim."



İDMAN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Babası Elif'i 12 yaşında Galatasaray'a götürmek istedi, "Tüm masraflarını karşılayayım ve sadece antrenmanlara çıksın" teklifi yaptı. Galatasaray bu teklifi kabul etmedi. Daha sonra Türkiye-Makedonya maçında Fatih Terim bu oyuncuyu milli yapmak istedi ama olmadı. Yine Terim, Elif'i Galatasaray'a istedi fakat babası yıllar önce yaşananlardan dolayı hiç sıcak bakmadı.







Elif Elmas'ın Fenerbahçe macerasını başlatan transfer görüşmelerinin yapıldığı pastane ve Fenerbahçe Tefeyyüz'den Rabotnicki'ye transferinin belgesi. (Üstte)



FENERBAHÇE TEFEYYÜZ TAKIMI!

Elif'in 17 yaşında milli takıma ve Fenerbahçe'ye uzanan futbol yolculuğu ise köklü bir Türk okulu olan Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nun futbol takımında başladı. Kelime anlamı "ilerlemek" olan ve İstiklal Marşı ile başlayan bu okulun yıllardır beden eğitimi öğretmenliğini yapan ve Makedonya'nın ilk 15 A Lisans ile Pro Lisans alan teknik direktörleri arasında tek Türk ve Müslüman olan Ali Sebahattin, nam-ı diğer Setko'nun ellerinde yetişti. Hasta derecede Fenerbahçeli olan ve okula bağlı Fenerbahçe Tefeyyüz Takımı'nı kuran Setko, 2007 yılında babası tarafından kendisine teslim edilen Elif Elmas'ın ta o zamandan büyük gelecek vadettiğini belirtip şunları söyledi:







'2007'DE FENERBAHÇELİ OLDU'

"O dönemin tek Müslüman beden hocası ve futbol antrenörüydüm. Amacım her zaman milletime ve bu Türk okuluna hizmet etmek oldu. 2007'de minikler listesine yazdık Elif Elmas'ın adını. Karnesi de burada. Yani bunu herkes bilsin. Elif 2017'de Fenerbahçeli olmadı. 2007'de Fenerbahçeli oldu. Hayatı boyunca yenilmeyi hiç kabullenemedi, sevemedi."