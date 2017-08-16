 Duvan Zapata savaşı – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    savaşı

    Duvan Zapata savaşı

    Fenerbahçe ile Beşiktaş, Napoli'nin santraforu için kozlarını paylaşıyor.

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer savaşına en son olarak eklendi.

    Calciomercato'nun haberine göre ezeli rakipler Napoli'nin Kolombiyalı forveti için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Haberde ayrıca 26 yaşındaki golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu belirtildi.

    İki sezondur Udinese'de kiralık olarak forma giyen Zapata, geçen yıl Seria A'da çıktığı 38 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.

    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:04
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