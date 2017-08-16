Duvan Zapata savaşı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Napoli'nin santraforu Duvan Zapata için kozlarını paylaşıyor.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer savaşına en son olarak Duvan Zapata eklendi.
Calciomercato'nun haberine göre ezeli rakipler Napoli'nin Kolombiyalı forveti için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Haberde ayrıca 26 yaşındaki golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu belirtildi.
İki sezondur Udinese'de kiralık olarak forma giyen Zapata, geçen yıl Seria A'da çıktığı 38 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:04
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RvP yüzünden reddetmiş!
Toplam 19
Yorum
sezgin İnşallah rvp umduğun kadar olur aykut paşa yoksa vay haline taraftar seni seviyor ama bir yere kadar
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Elmas'ın F.Bahçe rüyası nasıl gerçekleşti?
Toplam 6
Yorum
fb bu çocugu da oynatmayıp bitirmezler insallah.aykut adam gibi çıkartıp süper ligde avrupada oynatması lazım.öle 5 10 dk değil adam gibi
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Nani geliyor Nani
Toplam 32
Yorum
fb adı kadar ftblculu o kadar süper değil yaşland.acil sol kanatta ucacak,defansa bir berlin duvarı,forvettede ucanı kacanı gol atan adam lazım
Duvan Zapata savaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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