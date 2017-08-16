Duvan Zapata savaşı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer savaşına en son olarak Duvan Zapata eklendi.

Calciomercato'nun haberine göre ezeli rakipler Napoli'nin Kolombiyalı forveti için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Haberde ayrıca 26 yaşındaki golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu belirtildi.

İki sezondur Udinese'de kiralık olarak forma giyen Zapata, geçen yıl Seria A'da çıktığı 38 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.