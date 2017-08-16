 Derbi bilet satışı sürüyor – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Derbi bilet satışı sürüyor

    Derbi bilet satışı sürüyor
    Kanarya'nın Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı maçının bilet satışı devam ediyor. Bugün Kart sahipleri için yarın da genel satışa çıkacak olan biletlerin fiyatı 50 TL ile 400 TL arasında.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:55
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