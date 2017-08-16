 Darijo Srna kabul etmedi – Fotomaç – 16 Ağustos 2017
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    16 Ağustos 2017, Çarşamba
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    kabul etmedi

    Darijo Srna kabul etmedi
    Isla'yı transfer eden F.Bahçe'nin ilk tercihinin olduğu ortaya çıktı… 35 yaşındaki oyuncuya sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllık teklif yaptığı ancak Hırvat oyuncunun ise Shakhtar'da kalmayı tercih ettiği bildirildi.
    1. 16 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:32
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