Carlos Bacca'nın yeni adresi belli oldu
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Villarreal, Kolombiyalı golcü Carlos Bacca'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
İspanyol ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Milan takımında forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığı kaydedildi. Villarreal'in kiralama bedeli olarak 2,5 milyon avro, Kolombiyalı futbolcuyu transfer etmek istemesi halinde ise 15,5 milyon avro bonservis bedeli vereceği belirtildi.
2013-15 yılları arasında Sevilla forması giyen ve 108 maçta 49 kez rakip fileleri havalandıran Bacca, üst üste iki kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Milli futbolcu Enes Ünal'ı renklerine bağlayan Villarreal, Roberto Soldado'nun Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermişti.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:03
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Özbek: "Riva'nın ve Florya'nın parası kutsaldır"
Toplam 2
Yorum
HAKAN 2000 YILINDAN BERİ ŞU DEFTER KAYITLARI İNCELENSİN.KİMLER BU KULÜBÜ SOYUP SOĞANA ÇEVİRMİŞTİR.AÇIKLANSIN.SUÇLULAR CEZALANDIRILSIN.
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Özbek: "Riva'nın ve Florya'nın parası kutsaldır"
Toplam 2
Yorum
wow Şimdi bankaya borçlandı. Arsadan gelen paraylada bu borcu kapatıcaklar. Ama yapılması hatta geç kalınmış bir hamleydi.
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Terim ile Hagi neden buluştu?
Toplam 6
Yorum
gs kral ların buluşması guzel olmuş!!!
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