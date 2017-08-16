Aykut Kocaman: "Volkan'ı harcamam"

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Aykut Kocaman, hedeflerinin gruplara kalmak olduğunu belirtti.

İki takımın da yarın kıyasıya bir mücadele vereceğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Kağıt üstünde gözüken güç farkımızı kullanarak amacımıza ulaşmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Roberto Soldado'yu normal şartlarda hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında kadroya almayı düşündüğünü aktaran Kocaman, "Kafamdaki plan buydu ancak Robin van Persie'nin antrenmanda sakatlanması onu daha erken kadroya almamıza neden oldu." diye konuştu.

Kadro için tam olarak karar vermediğini anlatan Kocaman, "Bir taraftan Göztepe maçının oluşturduğu, özellikle zihinsel ve fiziksel tahribat, öteki taraftan da iki gün sonraki Trabzonspor maçı ve hepimizin çok isteği Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi. Hepsini bir araya getirerek kadronun son halini bu akşam, belki de yarın şekillendireceğiz." dedi.

Kocaman, beklentilerin genellikle anlık çözümler bulunması yönünde olduğuna işaret ederek, "Esas olan şu ki ana çözüm daha önemli. Ana çözüm de şu; çok çalışma, çok tekrar, doğru çalışma, doğru tekrarlar ve aynı zamanda oyunun oturmuş olması. Oturmuş bir oyunda disiplinli, özellikle düzenini bulmuş ve aynı şeyleri sürekli yapmak isteyen bir grup olduğu andan itibaren aslında bu sorunların ötesine geçmiş olacağız. Ama bu sorunların ötesine geçme aşamasında, bu sorularla çok sık karşılaşacağımı biliyorum. Anlık çözümler bir taraftan bulmaya çalışarak, diğer taraftan da ısrarla ve inatla düzenli bir oyuna doğru gitmek en büyük çözümümüz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe maçının özellikle son 15-20 dakikalık bölümüne dikkati çeken Kocaman, "Oyun düzeni parçalanıp, oyun bireyselleşmeye başladığı andan itibaren hem etkinlik hem de pozisyon bulma ve maçı çevirme durumu azalıyor. Bu, önümüzdeki maçlarda bir şeyler oturana kadar zaman zaman görülecek şeylerden bir tanesi. Ancak ilerleyen dönemde yavaş yavaş ortadan kalkacaktır, mutlaka da kalkmalı." şeklinde görüş belirtti.

Volkan Demirel-Carlos Kameni tercihine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Kocaman, şunları kaydetti:

"18. yılım benim teknik direktörlükte. 2 yıl evvel başlamadım bu göreve. Dolayısıyla medya, yöneticiler, taraftarlar ve oyuncular karşısında genel tavrım üç aşağı beş yukarı belli. Bu demek değil ki her şey hep aynı olacak. Ben değerlere inanan bir insanım. Bir takım değerler oluşturmaya çalışıyorum. Bir takım anlık problemler karşısında bu değerleri yıkan bir tavrım hiçbir zaman olmadı. Bana bugüne kadar futbol piyasasında güvenilmesinin altında yatan en önemli şeylerden bir tanesi, insanları harcama yolundan ziyade kazanma yolunu tercih etmem."

Önceki gün teknik direktörü istifa eden Vardar takımını da değerlendiren Kocaman, rakiplerinin kaleye hızlı gitmeye çalışan ve ataklarını şutla bitirme eğilimi olan bir takım olduğunu ifade etti.

Eljif Elmas ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Kocaman, Elmas'ın çok değerli ve genç bir oyuncu olduğunu sözlerine ekledi.

- Alper Potuk: "Rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz"

Sarı-lacivertli futbolcu Alper Potuk, yarınki maçta rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istediklerini belirtti.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve yarın Aykut Kocaman'ın istediklerini yapmaya çalışacaklarını aktaran milli oyuncu, "Yarınki maçta rövanş için avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz." dedi.

Vardar'ın ciddi bir ekip olduğunu kaydeden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kendimize çok güveniyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Yarın elimizden geleni yapıp, iyi bir skor almak istiyoruz." diye konuştu.