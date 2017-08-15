Volkan’a müjde
Milli takımın yeni hocası Luce bugün Samandıra'da.
YÜZÜ GÜLMÜYOR
Volkan Demirel sezona kötü başlamanın travmasını yaşıyor. Hazırlık maçlarında kötü goller yiyen 35 yaşındaki eldivenin formsuz görüntüsü Göztepe karşılaşmasında da sürmüştü. Camiadan da tepkiler alan tecrübeli futbolcunun dünkü idmanda yüzü hiç gülmedi. Takım arkadaşları, kaptanlarını motive etmek için ellerinden geleni yapıyor.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:46
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
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