 Volkan’a müjde – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Volkan’a müjde

    Volkan’a müjde

    Milli takımın yeni hocası Luce bugün Samandıra'da.

    Göztepe maçında yediği hatalı gollerle eleştirilen Volkan Demirel için önemli gün... Fatih Terim'in görevden alınmasıyla Milli Takım'ın yeni hocası olan Mircea Lucescu yoğun şekilde temaslarını sürdüyor. Arda Turan ile görüşüp, yeniden Ay-Yıldızlı formaya döndüren Rumen çalıştırıcı bugün Samandıra'da olacak. Luce bu ziyaretinde teknik direktör Aykut Kocaman ile görüşecek. Ancak asıl kritik buluşmayı Volkan Demirel ile yapması bekleniyor. Tecrübeli eldiven 16 Kasım 2014'te Kazakistan maçında protestolar nedeniyle maça çıkmamıştı. O tarihten bu yana Milli Takıma davet almıyor.

    YÜZÜ GÜLMÜYOR
    sezona kötü başlamanın travmasını yaşıyor. Hazırlık maçlarında kötü goller yiyen 35 yaşındaki eldivenin formsuz görüntüsü Göztepe karşılaşmasında da sürmüştü. Camiadan da tepkiler alan tecrübeli futbolcunun dünkü idmanda yüzü hiç gülmedi. Takım arkadaşları, kaptanlarını motive etmek için ellerinden geleni yapıyor.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:46
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