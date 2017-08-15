Vardar teknik direktörü istifa etti
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Makedon ekibi Vardar'da, Teknik Direktör Goce Sedloski istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalar yapan Sedloski, "Oyunculara, yönetime ve kulübün sahibine teşekkür ediyorum. Üzgünüm. Umarım Vardar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir iş çıkaracak ve başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:45
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FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Arda Galatasaray'da mı?
Toplam 21
Yorum
gelmesin kendisini değilde şu an ki g.sarayı bitirir
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FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Arda Galatasaray'da mı?
Toplam 21
Yorum
gelmesin bu kadar iyi transfer sonra g.saray taraftarının gönlünü alacam diye ardayı al yanlış taraftar şu anki takımdan memnun almayın
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Cenk Tosun, yeni sezona iddialı başladı
Toplam 1
Yorum
ALPER26 ALIN TERİYLEMİ İDDİALI ? SORARIM SANA CENK TOSUN HAK EDİYOMUSUN ?
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