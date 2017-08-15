 Van Persie krizi! – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    krizi!

    Van Persie krizi!

    ''Fenerbahçe’deki en mutlu dönemim'' dedi, bu sezonun çok farklı geçeceğini söyledi. Ancak değişen bir şey olmadı. yine futboluyla hayal kırıklığı yaratıyor, “Ağrım var” deyip idmanlardan kaçıyor.

    Sarı-Lacivertliler'in çilesi bitmek bilmiyor. Hollandalı yıldız, geldiği günden beri beklentileri karşılayamadı. Ya sakatlığı nedeniyle oynamadı ya da hocalarıyla anlaşamadığı için bekleneni veremedi. Yeni sezonda her şeyin çok farklı olacağı konusunda Sarı-Lacivertli taraftarlar son derece umutluydu. Tecrübeli oyuncu da yaptığı açıklamalarda bu yönde demeçler verdi, "Fenerbahçe'deki en mutlu dönemim" dedi. Ancak RvP'nin bir kez daha hayal kırıklığı yaratması için fazla zaman gerekmedi.

    HENÜZ GOLÜ YOK
    Hollandalı oyuncu, şans bulduğu maçlarda son derece kötü bir performans sergiledi. Hazırlık maçları dahil henüz gol sevinci yaşayamadı. Eleştiri oklarının hedefi haline gelmeye başlayan RvP, "Ağrılarım var" bahanesine bir kez daha sarılarak dünkü antrenmana çıkmadı. Fenerbahçeli futbolseverlerin artık tek temennisi, Roberto Soldado'nun formayı alarak gollerı sıralaması, Van Persie'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturması.

    FEYENOORD'A GÖRÜŞME İZNİ
    Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesinin son senesinde Van Persie'yi takımda tutmayı planlıyordu. Genel Sekreter Mahmut Uslu, oyuncuyla ilgilenen Feyenoord'a, "Bonservisini ödeyebilirlerse alsınlar" mesajı göndermişti. Ancak RvP daha sezonun başında sorun çıkarmaya başlayınca, yönetimin tutumu da değişti. Sarı-Lacivertliler'in Van Persie'yle ilgilenen takımlara görüşme için izin vereceği kaydedildi. Yönetimin, yıllık 5.7 milyon Euro'luk (23.7 milyon TL) maliyetinden kurtulmak için gerekirse tecrübeli oyuncuyu bonservis bedeli almadan göndermeye hazır olduğu öne sürüldü.

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:16
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