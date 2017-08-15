 Trabzon biletleri satışta – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Trabzon biletleri satışta

    Trabzon biletleri satışta

    Kanarya'nın ligin 2. haftasında ağırlayacağı Trabzonspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

    Genel satış perşembe günü olacak. Okul Açık ve Migros tribünleri 50 TL. En pahalı tribün olan 1907'nin biletleri 400 TL'den satılıyor.

    VARDAR YOLCUSU KALMASIN
    Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Vardar ile oynayacağı ilk maçın biletleri kulüp binasından satışa çıktı. Deplasmandaki mücadele için 5 Euro'dan satılan biletlere yoğun ilgi gösterildi. Taraftarlar karşılaşmaya büyük destek verecek.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.