Trabzon biletleri satışta

Kanarya'nın ligin 2. haftasında ağırlayacağı Trabzonspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Genel satış perşembe günü olacak. Okul Açık ve Migros tribünleri 50 TL. En pahalı tribün olan 1907'nin biletleri 400 TL'den satılıyor.



VARDAR YOLCUSU KALMASIN

Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Vardar ile oynayacağı ilk maçın biletleri kulüp binasından satışa çıktı. Deplasmandaki mücadele için 5 Euro'dan satılan biletlere yoğun ilgi gösterildi. Taraftarlar karşılaşmaya büyük destek verecek.