Trabzon biletleri satışta
Kanarya'nın ligin 2. haftasında ağırlayacağı Trabzonspor karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.
VARDAR YOLCUSU KALMASIN
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde Vardar ile oynayacağı ilk maçın biletleri kulüp binasından satışa çıktı. Deplasmandaki mücadele için 5 Euro'dan satılan biletlere yoğun ilgi gösterildi. Taraftarlar karşılaşmaya büyük destek verecek.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 02:16
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
-
Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
-
Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Trabzon biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.