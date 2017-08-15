Teklif menajer oyunu
Spartak'ın Neustadter belgeleri sahte çıktı.
ROMAN KULÜBEYİ İSTEMİYOR
Gustavo Gomez ile Kanarya'nın yakınlaşması en çok Roman Neustadter'i rahatsız ediyor. Rus futbolcu, yedek kulübesine hapsolmak istemiyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin Paraguaylı stoperi kadrosuna katması halinde Roman Neustadter'in transferini isteyeceği belirtiliyor.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:41
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
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