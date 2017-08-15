 Teklif menajer oyunu – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Teklif menajer oyunu

    Teklif menajer oyunu

    Spartak'ın Neustadter belgeleri sahte çıktı.

    , kirli menajer oyunu gün yüzüne çıkardı. Bazı menajerlerin Roman Neustadter için Fenerbahçe'ye Spartak Moskova adına sahte belgeler hazırlayarak teklif getirdiği belirtildi. Sarı-lacivertli idareciler belgelerin sahte olduğunu ortaya çıkarıp, bunu Spartak Moskova kulübü ile paylaştı. Rus ekibinin, bu menajerlere dava açacağı kaydedildi. Kanarya, Rus kulübünün resmi teklifini bekliyor.

    ROMAN KULÜBEYİ İSTEMİYOR
    Gustavo Gomez ile Kanarya'nın yakınlaşması en çok Roman Neustadter'i rahatsız ediyor. Rus futbolcu, yedek kulübesine hapsolmak istemiyor. Bu sebeple Fenerbahçe'nin Paraguaylı stoperi kadrosuna katması halinde Roman Neustadter'in transferini isteyeceği belirtiliyor.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:41
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