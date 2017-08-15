Stoch’un yerine Soldado
Slovak oyuncuyu Slavia’ya satan F.Bahçe’nin UEFA kontenjanı açılmıştı. Yerine yeni transfer Soldado’nun adı eklendi. Vardar’a karşı oynayabilir.
HAZIR DEĞİL
Roberto Soldado şu anda kendisine verilen özel program dahilinde çalışıyor. Bu sebeple Vardar ile oynanacak turun ilk ayağında kadroda yer alacak ancak, 11 ihtimali zor. Van Persie'nin sakatlığı, genç Ahmethan'ın da bu seviye için henüz hazır olmaması rövanşta Soldado'yu mecbur kılıyor.
FAZLADAN ÇALIŞIYOR
Yeni transfer Roberto Soldado ekstra antrenmanlarla sezona hazırlanıyor. İspanyol forvet, takımla arasındaki farkı kapatmak için fazladan idmanlar yapıyor. Pazar günü takım izinliyken tesislere gelen Soldado'nun çift idman yaptığı öğrenildi.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:46
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
Stoch’un yerine Soldado haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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