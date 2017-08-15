 Stoch’un yerine Soldado – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Stoch’un yerine Soldado

    Stoch’un yerine Soldado

    Slovak oyuncuyu Slavia’ya satan F.Bahçe’nin UEFA kontenjanı açılmıştı. Yerine yeni transfer Soldado’nun adı eklendi. Vardar’a karşı oynayabilir.

    Kanarya, Avrupa Ligi'nde Vardar maçı kadrosunda değişikliğe gitti. Daha önce ismi listede yer alan Miroslav Stoch, Slavia Prag'a satılmıştı. Bunun üzerine kontenjan boşalmıştı. Fenerbahçe yeni transfer Roberto Soldado'yu Stoch'un yerine UEFA listesine yazdırdı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın görev vermesi halinde İspanyol forvet, perşembe günü oynanacak Vardar karşılaşmasında forma giyebilir.

    HAZIR DEĞİL
    şu anda kendisine verilen özel program dahilinde çalışıyor. Bu sebeple Vardar ile oynanacak turun ilk ayağında kadroda yer alacak ancak, 11 ihtimali zor. Van Persie'nin sakatlığı, genç Ahmethan'ın da bu seviye için henüz hazır olmaması rövanşta Soldado'yu mecbur kılıyor.

    FAZLADAN ÇALIŞIYOR
    Yeni transfer Roberto Soldado ekstra antrenmanlarla sezona hazırlanıyor. İspanyol forvet, takımla arasındaki farkı kapatmak için fazladan idmanlar yapıyor. Pazar günü takım izinliyken tesislere gelen Soldado'nun çift idman yaptığı öğrenildi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:46
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