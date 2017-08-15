Soldado antrenmanda
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda, futbolcular 3 grup halinde çalıştı.
Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Daha sonra sahada dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular idmanı 5'e 2 top kapma, pas, çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Roberto Soldado, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Jose Fernandao ve Mehmet Ekici'ye ise takımdan ayrı özel program uygulandı.
Vardar maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, yarın Makedonya'ya gidecek. Fenerbahçe, son antrenmanını, maçın oynanacağı başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da yapacak.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 14:52
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"Galatasaray, Skrtel ile anlaşmıştı"
Toplam 12
Yorum
m.ali haklısın arkadaş. Galatasaray tam düzelecek. eski leş kargaları ortaya çıktı.gecen sene nerdeydin nazif
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33 bin kişi ile açılış
Toplam 4
Yorum
SenoL34 Kesinlikle haklısın...
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Soldado antrenmanda
Toplam 1
Yorum
GÜVENİYORUZ SANA SOLDADO Bir takımın en önemli parçası 10 numara forvet ve kanatlardır valbuena dirar soldado ve giuliano.Kadronun şekillenmesini beklyn az sabır
Soldado antrenmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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