 Siqueira adaylar arasında – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Siqueira adaylar arasında

    Siqueira adaylar arasında
    Sarı-lacivertlilerde sol bek arayışları da sürüyor. Chelsea'li 'de aşama kaydedemeyen Kanarya, Atletico Madrid'ten 'nın da peşine düştü. Teknik direktör Diego Simeone'nin gözdeleri arasında yer almayan 31 yaşındaki sol bekin kontratında son senesine girmesi de bir avantaj.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:08
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