Sarı lacivertliler 5 ismi transfer etti
Sakaryaspor altyapısından 5 futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu söyleyen ve altyapının başarılarına değinen Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, Sakaryaspor ve Milli Takıma yakışacak, istikbal vadeden sporcular yetiştirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
5 İSİM FENER'E TRANSFER OLDU
Fenerbahçe'ye transfer olan futbolculara değinen İlaçan, "2002 doğumlu futbolcularımızdan Gülhan Üreyen ve Yusuf Saruhan, 2001 doğumlu futbolcularımızdan Talha Bozkurt, Emir Miray Köksal ve Temel Çakmak Fenerbahçe'ye transfer oldular. Temel Çakmak yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında yeni takımına katılacak. Bunların yanı sıra 1998 doğumlu oyuncularımız Berk Akıncı, Emre Kars ve İbrahim Can Köse Tekirdağspor ile profesyonel oldular. 2002 doğumlu U16 Kalecimiz Emircan Secgin U16 Milli Takımımızın 20-26 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'de katılacağı uluslararası turnuvanın kadrosunda yer alıyor. 2003 doğumlu sporcularımızdan kaleci Yuşa Tığrak ve forvet Azat Tarım U-14 Milli Takımımızın aday kadrosuna çağrıldılar. 1998 doğumlu futbolcumuz Muhammet Mustafa Tiryaki Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karasuspor'a transfer oldu. 1996'lı Fırat Koç Çanakkale Dardanelspor'a giderken, 1998 doğumlu Aykut Berat Yıldız Sakaryaspor'da profesyonel oldu. 1997'li Hacı Ömer Doğru bu sezon 3. Lig ekiplerinden Bergamaspor'da forma giyecek. Kaleci antrenörümüz Sinan Sevim ise Futsal Milli Takımımızı çalıştıracak" dedi.
ALTYAPIYA BÜYÜK YATIRIM
Altyapının çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiğinin altını çizen İlaçan, "Geçen sezon ve bu sezon toplamda taradığımız futbolcu sayısı 380. Bunları altyapı tesislerimizde kendi imkanlarımız ile ağırladık. Bunların dışında seçmeye gelen 139 futbolcu ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından toplam 519 futbolcu tarayarak misafir ettik. Amacımız Sakaryaspor'a ve Milli Takım'a yakışacak, istikbal vadeden sporcular yetiştirmek. Altyapımızda U8'den U19'a kadar bütün yaş grubu takımları bulunuyor. İsteyen bütün amatör takımları kulüplerinden alıp sahamıza getirip hazırlık maçı yaptırıyor ve geri götürüyoruz. Tabi ki bunların hepsi Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla oluyor. Bizlere bu muhteşem tesisleri kazandıran ve her yaş kategorisinden takıma, sporculara destek çıkan Başkanımız Zeki Toçoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu başarılarda en büyük pay sahiplerinden biri kendileridir" diye konuştu.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:14
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Arda'yı transfer etmeye gidiyorlar
Toplam 8
Yorum
gercek GSli Dursun Baskan dinle bu zamana kadar yaptigin transferler nekadar dogru ise Ardayi almakla en büyük hatayi iyi baslayan takima haksizlik yapmis olursun
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Arda'yı transfer etmeye gidiyorlar
Toplam 8
Yorum
mustafa Arda Galatasaraya gelmez !!!
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Arda'yı transfer etmeye gidiyorlar
Toplam 8
Yorum
yaşar ersoyu Arda transferi yılın olayı olur.Yönetime başarılar dileriz.
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