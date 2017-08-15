 Ozan ısrarı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
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    Ozan ısrarı

    Ozan ısrarı
    Kanarya'da forma bulamayan , hâlâ İspanyolların gözdesi. Malaga ve Valencia'nın genç futbolcuya olan ilgisi sürüyor. İspanyol basını her gün Ozan'ın adını bu iki takımla birlikte anıyor. Ancak sarı-lacivertli yetkililer henüz kendilerine resmi bir teklifin gelmediğini belirtiyor. Beklenti en az 7 milyon euro kazanmak.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:44
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