 Mor bekleyişi sürüyor – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Mor bekleyişi sürüyor

    Mor bekleyişi sürüyor
    Borussia Dortmund'un elden çıkarmaya hazırlandığı 'un İnter'e transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak henüz resmi bir anlaşma gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin teklifi de hala masada. Kanarya, oyuncuyu 2+8 milyon euro bedelle satın alma opsiyonu formülüyle kiralamayı düşünüyor.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mor bekleyişi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.