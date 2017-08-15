 ''Kafanızı kaldırın'' – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    ''Kafanızı kaldırın''

    ''Kafanızı kaldırın''

    Deplasmanda alınan beraberlik futbolcuların canını sıktı. “Kafanızı kaldırın. Önümüzde Vardar ve Trabzon maçları var. Bunları kazanıp yolumuza devam etmeliyiz” dedi.

    , Süper Lig'de Göztepe'ye takılınca bu maçtan mutlak 3 puan bekleyen futbolcuların canı bir hayli sıkıldı. Ligin yeni ekibine takılan oyuncuların keyfi kaçarken teknik direktör Aykut Kocaman henüz sezon başında olduklarını, bu tip kayıpların yaşanabileceğini kaydetti. Tecrübeli çalıştırıcı, bir maça takılıp kalmanın kendilerine bir fayda getirmeyeceğini belirterek, umutla geleceğe bakmaları gerektiğini ifade etti. Kocaman, dünkü antrenmanda futbolcularıyla bire bir konuştu. Yaptığı genel konuşmada da Avrupa ve Süper Lig'deki kritik maçlar öncesi güven aşıladı. Tecrübeli hoca geldiği günden bu yana oyuncularına olan sıcak tavrını sürdürdü.

    'GELECEĞE BAKIN'
    İşte Kocaman'ın sarı-lacivertli futbolcularla yaptığı o moral konuşması: "Perşembe Vardar ile çok önemli maçımız var. Bu sezon Avrupa'da başarısı istiyoruz. Öncelikle gruplara kalmamız gerek. İlk maçtan avantajlı sonucu almalıyız. Sonra da ligde Trabzonspor ile oynayacağız. İlk maçtaki puan kaybını ancak onları yenerek telafi edebiliriz. Şimdi herkes başını kaldırsın ve daha iyi olmak için mücadele etsin. Burası Fenerbahçe. Sizler de terinizle bu formanı gururu olun"

    2 SAATLİK ÇALIŞMA
    Kanarya, Avrupa Ligi'nde Vardar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 2 saat süren idman salonda kuvvet ve dayanıklılık ile start aldı. Ardından sahaya çıkan oyunculardan Göztepe'ye karşı forma giyenler yenileme, diğerleri koşu ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman çift kale maçla noktalandı.


    Emre BOL
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:42
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