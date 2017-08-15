''Kafanızı kaldırın''
Deplasmanda alınan beraberlik futbolcuların canını sıktı. Aykut Kocaman “Kafanızı kaldırın. Önümüzde Vardar ve Trabzon maçları var. Bunları kazanıp yolumuza devam etmeliyiz” dedi.
'GELECEĞE BAKIN'
İşte Kocaman'ın sarı-lacivertli futbolcularla yaptığı o moral konuşması: "Perşembe Vardar ile çok önemli maçımız var. Bu sezon Avrupa'da başarısı istiyoruz. Öncelikle gruplara kalmamız gerek. İlk maçtan avantajlı sonucu almalıyız. Sonra da ligde Trabzonspor ile oynayacağız. İlk maçtaki puan kaybını ancak onları yenerek telafi edebiliriz. Şimdi herkes başını kaldırsın ve daha iyi olmak için mücadele etsin. Burası Fenerbahçe. Sizler de terinizle bu formanı gururu olun"
2 SAATLİK ÇALIŞMA
Kanarya, Avrupa Ligi'nde Vardar ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 2 saat süren idman salonda kuvvet ve dayanıklılık ile start aldı. Ardından sahaya çıkan oyunculardan Göztepe'ye karşı forma giyenler yenileme, diğerleri koşu ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman çift kale maçla noktalandı.
Emre BOL
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 03:42
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
BALTA Hakan Balta ,Semih Senturk,Tuncay,Ahmet Dursun,Ilhan Mansiz da sirada unutma Hocam,
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Giuliano, Cimbom'a da önerilmiş
Toplam 3
Yorum
ona bakarsanız pepe, medel, gustavo gomez de önerildi.. yönetim gerçekten de bu defa doğru adımlar attı. menajerler yönlendirmedi. inşallah şampiyon olacaz
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Lucescu'dan radikal karar
Toplam 6
Yorum
ILHAN Yasi tutarken ILHAN MANSIZ ve AHMET DURSUN u da cagirin da dunya emekliler kupasina katilalim
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