Gomez'de son perde

Skrtel-Neustadter uyumsuzluğunun Göztepe maçında belirmesiyle Kanarya acilen transfere yöneldi. Gomez pazarlıklarında sona gelindi.

F.Bahçe, Süper Lig'de sezonun ilk maçında Göztepe ile 2-2 berabere kalırken Sevilla'ya satılan Simon Kjaer'in eksikliği hemen hissedildi. Yerine oynayan Neustadter'in sıradan bir performans sergilemesiyle savunmada bütün yük neredeyse Martin Skrtel'in üzerine bindi. Sarı-lacivertliler, transferde önceliği hücuma vermeyi düşünüyordu ancak Göztepe maçındaki kötü sinyaller üzerine rota hızlı bir şekilde Gustavo Gomez'e kırıldı. Milan'da forma bulamayan ve ayrılmak isteyen Paraguaylı oyuncu için pazarlıklarda da sona gelindi. 5 milyon euro bonservis bedeli olan 24 yaşındaki oyuncuyu F.Bahçe satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşünüyor. 1.85 boyunda, sert oyunuyla tanınan stoper geçen sezon başında Lanus'tan Milan'a 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle gelmişti. Kontratı 2021'de bitiyor.