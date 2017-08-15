 Giuliano start aldı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    start aldı

    Giuliano start aldı
    Fenerbahçe'de Alex'in şehrinden, Alex'in yaşında (27) gelen ve Alex ile aynı formayı (20) taşıyacak olan yeni transfer ilk antrenmanına çıktı. 27 yaşındaki Sambacının takım arkadaşlarına kolay uyum sağlaması dikkat çekti. Josef de Brezilyalı vatandaşına her konuda yardımcı oluyor. Hazır görünen Giuliano'nun Trabzonspor maçına 11'de başlayabileceği kaydedildi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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