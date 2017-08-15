 Fenerbahçe'ye İtalyan hakem – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Fenerbahçe'ye İtalyan hakem

    Fenerbahçe'ye İtalyan hakem

    Vardar-Fenerbahçe maçını yönetecek

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, 17 Ağustos Perşembe günü saat TSİ 21:00'da II. Filip Arena Stadyumu'nda Makedon ekibi Vardar takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı İtalya'dan yönetecek. Banti'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri (ITA) ile Fabiano Preti (ITA), 4. hakemi ise Marco Guida (ITA).

    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:58
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