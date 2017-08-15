Fenerbahçe'ye İtalyan hakem
Vardar-Fenerbahçe maçını Luca Banti yönetecek
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, 17 Ağustos Perşembe günü saat TSİ 21:00'da II. Filip Arena Stadyumu'nda Makedon ekibi Vardar takımıyla karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı İtalya'dan Luca Banti yönetecek. Banti'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri (ITA) ile Fabiano Preti (ITA), 4. hakemi ise Marco Guida (ITA).
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:58
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Los Galacticos (Yıldızlar takımı)
Toplam 37
Yorum
alibeker Sayın KFY, Östersunds ile oynarken Fernando, Mariano, Ndiaye yoktu, bunlar 2 kişilik oynayan oyuncular.Selçuk gitti,oyun hızlandı.
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''Kafanızı kaldırın''
Toplam 22
Yorum
kocaman kücük dünyalar bence sen sunu bir düsün, nasil oluyorda gs, bjk, B.sehir daha az maliyetle acik ara daha iyi takimlar kuruyorlar..
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Trabzonspor transferde şaha kalktı
Toplam 4
Yorum
Can bozkurt Bırakın yalanları yatmış durmussunuz hiç futbolcu araştırmamissiniz eskilerle yatıp kalktınız ortada bir şey yok sezon başladı farkindamisin
Fenerbahçe'ye İtalyan hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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