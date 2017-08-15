Fenerbahçe'nin rakibine şok
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Makedon ekibi Vardar'da, Teknik Direktör Goce Sedloski istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalar yapan Sedloski, "Oyunculara, yönetime ve kulübün sahibine teşekkür ediyorum. Üzgünüm. Umarım Vardar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir iş çıkaracak ve başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 16:11
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Teklif menajer oyunu
Toplam 3
Yorum
Cenk Bireysel olarak iyi futbolcuları takım yapıp,oynatmak hocanın işi zaman lazım en az 5-6 hafta,bekleyip göreceğiz bu ligde varmıyız yokmuyuz
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Sıra Okay’da
Toplam 4
Yorum
ERAY TS 20 milyon euro getiren varsa tavsiye etsin. Yoksa uğraşmaya değmez.
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Ve Arda Turan açıklaması geldi...
Toplam 5
Yorum
Kate İyi oyuncu ise orada kalsın.Savaştan kaçmasın
Fenerbahçe'nin rakibine şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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