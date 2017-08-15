 Fenerbahçe'nin rakibine şok – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin rakibine şok

    Fenerbahçe'nin rakibine şok

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Makedon ekibi Vardar'da, Teknik Direktör Goce Sedloski istifa ettiğini açıkladı.

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi' Play-off Turu'ndaki rakibi Vardar'ın teknik direktörü Goce Sedloski istifa etti. Son maçlarda alınan kötü sonuçların ardından istifa ettiğini açıklayan Sedloski, "Kulüpteki herkesin iyiliği için görevimi bırakmaya karar verdim. Kopenhag ile yaptığımız ve kaybettiğimiz ikinci maçtan sonra bunu düşünmüştüm. Buna rağmen yeni sezona girdim. Ligdeki ilk maçı da kaybettik ve bu beni çok yıprattı" dedi.

    Fenerbahçe maçı ile ilgili açıklamalar yapan Sedloski, "Oyunculara, yönetime ve kulübün sahibine teşekkür ediyorum. Üzgünüm. Umarım Vardar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir iş çıkaracak ve başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:11
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