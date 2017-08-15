F.Bahçe'nin Vardar programı belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda deplasmanda karşılaşacağı Vardar maçının programı belli oldu.
Sarı-lacivertliler yarın sabah saat 12.00'de Sabiha Gökçen'den kalkacak olan özel uçakla Makedonya'ya hareket edecek. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve 1 futbolcu yerel saatle saat 18.30'da karşılaşmanın oynanacağı II. Filip Arena Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Aykut Kocaman'ın basın toplantısının ardından Fenerbahçe saat 19.00'da karşılaşma öncesindeki son antrenmanını yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Makedonya temsilcisi Vardar ise saat 20.30'da yine ilk 15 dakikası basına açık şekilde Vardar Antrenman Merkezinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Vardar Teknik Direktörü Goce Sedloski'nin basın toplantısı ise saat 20.00'de II. Filip Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. Basın toplantısına 1 de futbolcu katılacak.
- 15 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 13:00
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FLAŞ!.. FLAŞ!.. FLAŞ!.. Ve Arda Galatasaray'da
Toplam 15
Yorum
Yuh be İspanya da vergi var 4 civarı maaşı vardı gidip 5 veriyorsunuz olacak iş değil
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''Kafanızı kaldırın''
Toplam 24
Yorum
fanatık fb azız bu sene sampıon olamassa oyları kaybeder alı koc bır gelse bak ozaman fenerıme sadettın saran ile ali koc bu takımı ucurur
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Sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı
Toplam 4
Yorum
Doğrucu Bunun yaptığı kasten adam yaralamaya,taammüden öldürmeye teşebbüs.Eveleyip gevelemeyin işin neti bu herkes bilecek adımını buna göre atacak
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