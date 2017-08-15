 Ekici için seferberlik – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ekici için seferberlik

    Ekici için seferberlik
    Fenerbahçe formasını giymek için 6 ay bekleyen hazırlık döneminde sakatlanmıştı. Tecrübeli futbolcuya dünkü idmanda Soldado ve Van Persie gibi ayrı program uygulandı. Teknik direktör Aykut Kocaman da Trabzonspor karşısında oynatmayı düşündüğü yıldız ismin durumunu sık sık soruyor. Sağlık ekibi onu dev maça yetiştirmek için çabalıyor.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:16
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