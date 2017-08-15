 ''Come back Luis Nani'' – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    ''Come back ''

    ''Come back Luis Nani''
    Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada eski yıldızları 'ye "Geri dön" çağrısı yaptı. Valencia'nın satış listesine koyduğu Portekizli futbolcu için "Come back Luis Nani" etiketiyle binlerce mesaj gönderildi.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:48
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