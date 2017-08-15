 Balotelli satıldı – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Balotelli satıldı

    Balotelli satıldı
    Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vardar'da büyük kayıp... Takımın golcüsü Jonathan Balotelli, Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer oldu. F.Bahçe maçı öncesi bu transfer taraftarları bir hayli kızdırdı. Balotelli geçtiğimiz sezon Vardar formasıyla 12 gol kaydetmişti.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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