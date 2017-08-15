Balotelli satıldı

Kanarya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vardar'da büyük kayıp... Takımın golcüsü Jonathan Balotelli, Katar ekibi Al-Gharafa'ya transfer oldu. F.Bahçe maçı öncesi bu transfer taraftarları bir hayli kızdırdı. Balotelli geçtiğimiz sezon Vardar formasıyla 12 gol kaydetmişti.